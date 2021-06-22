Урбаніст та письменник Дмитро Данченко у програмі “БДСМ” з Олексієм Толкачовим розповів, як Україні отримати українську ідею.
"Перш за все, кожному окремо потрібно розуміти, хто він, що він, і навіщо він тут. В Україні взагалі, як особистість. Я думаю, тільки після цього розуміння складеться розуміння нації, як такої... Куди йде українська нація, яка у нас основна ідея? Цю ідею, якщо її не в змозі запропонувати політичні лідери, вона повинна визріти хоча б на експертному рівні", - сказав Дмитро Данченко.
Він зазначив, що людина, яка займалася кризовим менеджментом, знає правило 4P: picture, purpose, plan, participation.
"Picture. Навіть Мойсей понад 3000 років тому пообіцяв — земля обітована. Всім стало зрозуміло, куди вони йдуть. Потім purpose — мета. Навіщо ти це робиш. Потім plan — запропонувати план. І participation — щоб кожен побачив, яку участь він може в цьому процесі взяти. На жаль, я не знаю, чи було щось взагалі подібне в Україні. Чи пропонував хтось дійсно ідею, в яку нація могла б повірити і розвиватися", - додав Данченко.
Як повідомляла Politeka, Толкачов зазначив, що Росія в певному сенсі вичерпує свій запас міцності, цивілізаційну нішу.
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