Урбанист и писатель Дмитрий Данченко в программе “БДСМ” с Алексеем Толкачевым рассказал, как Украине получить украинскую идею.
“Прежде всего, каждому в отдельности нужно понимать, кто он, что он, и зачем он здесь. В Украине вообще как личность. Я думаю, только после этого понимания сложится понимание нации, как таковой… Куда идет украинская нация, какая у нас основная идея? Эту идею, если ее не в состоянии предложить политические лидеры, она должна вызреть хотя бы на экспертном уровне”, - сказал Дмитрий Данченко.
Он отметил, что человек, который занимался кризисным менеджментом, знает правило 4P: picture, purpose, plan, participation.
“Picture. Даже Моисей более 3000 лет назад пообещал — земля обетованная. Всем стало понятно, куда они идут. Потом purpose — цель. Зачем ты это делаешь. Потом plan — предложить план. И participation — чтобы каждый увидел, какое участие он может в этом процессе принять. К сожалению, я не знаю, было ли что-то вообще подобное в Украине. Предлагал ли кто-то действительно идею, в которую нация могла бы поверить и развиваться”, - добавил Данченко.
Как сообщала Politeka, Толкачев отметил, что Россия в определенном смысле исчерпывает свой запас прочности, цивилизационную нишу.
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Также Politeka сообщала, что Чаплыга рассказал о важности понимания, зачем мы существуем.