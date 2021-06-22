Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, яке міжпланетне майбутнє чекає на землян.

"Я розглядаю планету Земля як певний дитячий садок. Тобто, якщо всесвіт мудрий і розумний, то він дав нам цю планету з таким завданням: або ви порозумнішаєте і виберетеся за її межі, або ви здохнете, самі себе знищите. Ну що ж, одну планету викреслимо, всесвіт практично безмежний. А завдання полягає в тому, що ми порозумнішаємо, і зможемо бути свідомими дослідниками космосу, і вийти в міжпланетний вид... А далі що?", - сказав Олексій Толкачов.

Він зазначив, що в Сонячній системі можна колонізувати Марс, в крайньому випадку — Венеру, але більше нічого.

"Далі треба виходити за межі. Але ви ж розумієте, ми поки що гриземося на рівні Сполучені Штати і Росія. А Росії нічого не варто влаштувати якийсь черговий "громадянський конфлікт" десь по сусідству. При цьому, висока ймовірність, що ми опинимося настільки сильно дебілами, що ми дійсно знищимо самі себе", - додав Толкачов.

За його словами, зараз Ілон Маск запускає стільки супутників на орбіту, що через 10-15 років орбіта може бути настільки забруднена відходами, що людство не зможе вилетіти за межі планети.

"Вижити на цій планеті ми не зможемо. Але нам треба виходити, змінивши свідомість... Навіть якщо людина дістанеться до Місяця, Марса — ми будемо далі споживачами. Використовувати планету суто як джерело ресурсу для поповнення наших економічних потреб. Але це ж дикість", - підкреслив футуролог.

Він зазначив, що якщо людство не порозумнішає, то жити єдиною системою не зможе.

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