Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, яке міжпланетне майбутнє чекає на землян.
"Я розглядаю планету Земля як певний дитячий садок. Тобто, якщо всесвіт мудрий і розумний, то він дав нам цю планету з таким завданням: або ви порозумнішаєте і виберетеся за її межі, або ви здохнете, самі себе знищите. Ну що ж, одну планету викреслимо, всесвіт практично безмежний. А завдання полягає в тому, що ми порозумнішаємо, і зможемо бути свідомими дослідниками космосу, і вийти в міжпланетний вид... А далі що?", - сказав Олексій Толкачов.
Він зазначив, що в Сонячній системі можна колонізувати Марс, в крайньому випадку — Венеру, але більше нічого.
"Далі треба виходити за межі. Але ви ж розумієте, ми поки що гриземося на рівні Сполучені Штати і Росія. А Росії нічого не варто влаштувати якийсь черговий "громадянський конфлікт" десь по сусідству. При цьому, висока ймовірність, що ми опинимося настільки сильно дебілами, що ми дійсно знищимо самі себе", - додав Толкачов.
За його словами, зараз Ілон Маск запускає стільки супутників на орбіту, що через 10-15 років орбіта може бути настільки забруднена відходами, що людство не зможе вилетіти за межі планети.
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"Вижити на цій планеті ми не зможемо. Але нам треба виходити, змінивши свідомість... Навіть якщо людина дістанеться до Місяця, Марса — ми будемо далі споживачами. Використовувати планету суто як джерело ресурсу для поповнення наших економічних потреб. Але це ж дикість", - підкреслив футуролог.
Він зазначив, що якщо людство не порозумнішає, то жити єдиною системою не зможе.
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Також Politeka повідомляла, що Толкачов заявив, що, щоб зрозуміти своє місце в світі, потрібно відповісти на питання: що ми можемо дати іншим?