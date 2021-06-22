Народний депутат від партії “Слуга народу” Неллі Яковлєва в ефірі програми "Що далі" з Катериною Павловою на каналі "Знай24" розповіла, чи хоче Донбас повернутися в Україну.

"Ми розуміємо, що зараз провести соціологічні дослідження, тим більше достовірні, на тимчасово окупованих територіях абсолютно неможливо. Але є певні формуючі опитування, які дають нам виключно розуміння тенденцій. Виходячи з розуміння тенденцій в цілому, якщо ми говоримо дуже в загальному, то приблизно 40% підтримують повернення в Україну, приблизно 40% хочуть інтеграції в Російську Федерацію, і близько 20% хочуть залишатися в так званих невизнаних республіках", - сказала Неллі Яковлєва.

Вона зазначила, що населення, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях, досить різне у своїх поглядах.

"Ми розуміємо, що чим більше часу проходить, тим більше часу нам треба буде на реінтеграцію. Оскільки люди проживають абсолютно в іншому інформаційному контексті, є нові виклики, пов'язані з рядом життєвих ситуацій, які ми не можемо на сьогоднішній момент закрити з точки зору того, що ми не можемо впливати, крім як інформаційно, на тих людей, які проживають там", - додала Яковлєва.

За її словами, потрібно зберігати соціальні мости, в тому числі пільговий вступ до вузів і отримання документів українського зразка.

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