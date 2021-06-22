Народный депутат от партии “Слуга народа” Нелли Яковлева в эфире программы “Что дальше” с Екатериной Павловой на канале “Знай24” рассказала, хочет ли Донбасс вернуться в Украину.

“Мы понимаем, что сейчас провести социологические исследования, тем более достоверные, на временно оккупированных территориях абсолютно невозможно. Но есть определенные формирующие опросы, которые дают нам исключительно понимание тенденций. Исходя из понимания тенденций в целом, если мы говорим очень в общем, то примерно 40% поддерживают возвращение в Украину, примерно 40% хотят интеграции в Российскую Федерацию, и порядка 20% хотят оставаться в так называемых непризнанных республиках”, - сказала Нелли Яковлева.

Она отметила, что население, которое осталось на временно оккупированных территориях, достаточно разное в своих взглядах.

“Мы понимаем, что чем больше времени проходит, тем больше времени нам надо будет на реинтеграцию. Поскольку люди проживают абсолютно в другом информационном контексте, есть новые вызовы, связанные с рядом жизненных ситуаций, которые мы не можем на сегодняшний момент закрыть с точки зрения того, что мы не можем влиять, кроме как информационно, на тех людей, которые проживают там”, - добавила Яковлева.

По ее словам, нужно сохранять социальные мосты, в том числе, льготное поступление в вузы и получение документов украинского образца.

Как сообщала Politeka, Сивохо в Мариуполе представил проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины: “Для всей страны, не только для Донбасса!”.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко высказался о паспортизации: “Играет ли это в дальнейшем на перспективу какому-то мирному процессу, реинтеграции и так далее - наверное - нет”.