Наскільки нормальними в наш час можуть вважатися вільні стосунки чоловіка і жінки, а також полігамія? Стан справ у програмі «Головне питання з Борисом Бронштейном» розглядає дипломований психолог-сексолог і психотерапевт Тетяна Славіна.

«У цій галузі дуже важливо використовувати чіткі визначення. Наприклад, що таке моногамія, всім зрозуміло. Але полігамія – це не безладні зв'язки, а багато партнерів у одного чоловіка або однієї жінки. Безладні ж зв'язки, як відомо, називаються проміскуїтетом. При цьому в полігамії все ж маються на увазі подружні стосунки. Якщо пара домовилася про поліаморні стосунки, то ці люди можуть бути разом, але зберігати за собою право на любов і секс з іншими. Але все це – абсолютно відкрито і схвалюване, тут немає того почуття ревнощів, яке руйнує стосунки. Все відбувається за взаємною згодою. В основі ідеї поліаморії лежить любов і готовність нею поділитися», - каже гостя програми.

Вона зазначила, що в наш час такі стосунки досить популярні, але їх неодмінною умовою має бути обопільна згода.

«Є пари, для яких подібні стосунки можуть бути чудовими. Це – вільний вибір кожного», - робить висновок Тетяна Славіна.

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