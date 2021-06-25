Насколько нормальными в наше время могут считаться свободные отношения мужчины и женщины, а также полигамия? Положение дел в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном» рассматривает дипломированный психолог-сексолог и психотерапевт Татьяна Славина.

«В этой области очень важно использовать чёткие определения. Например, что такое моногамия, всем понятно. Но полигамия – это не беспорядочные связи, а много партнёров у одного мужчины или одной женщины. Беспорядочные же связи, как известно, называются промискуитетом. При этом в полигамии всё же подразумеваются супружеские отношения. Если пара договорилась о полиаморных отношениях, то эти люди могут быть вместе, но сохранять за собой право на любовь и секс с другими. Но всё это – абсолютно открыто и одобряемо, здесь нет того чувства ревности, которое разрушает отношения. Всё происходит по взаимному согласию. В основе идеи полиамории лежит любовь и готовность ею поделиться», - говорит гостья программы.

Она отметила, что в наше время такие отношения достаточно популярны, но их непременным условием должно быть обоюдное согласие.

«Есть пары, для которых подобные отношения могут быть замечательными. Это – свободный выбор каждого», - заключает Татьяна Славина.

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