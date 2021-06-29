Як самі росіяни ставляться до проукраїнсько налаштованих громадян? У програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» політичний оглядач Всеволод Непогодін розповів про свою поїздку у Росію і заявив, що там багато незгодних з Путіним.

«Їх настільки перегодували Україною по телебаченню, що ця тема набридла, вона вже сходить і навіть рейтинги втрачає», - зазначає Непогодін. Із власного досвіду він стверджує, що росіяни, будучи вже просто перенасиченими темою України, переважно байдуже ставляться до неї і в них є й свої проблеми.

«У Києві люди живуть в «україноцентричному» світі: вони встають і думають – «Путін напевно зараз теж прокинувся і думає, що там у Львові на ринку баба Галя говорила», - іронізує гість програми.

Також оглядач розповідає про власний досвід поїздки в РФ. Він згадує, що прямо казав про свою позицію несхвалення дій Росії щодо України. Росіяни ж до цього, зазначає Непогодін, ставилися нейтрально або й позитивно і погоджувалися із його невдоволенням щодо політики Путіна. «Росіян перегодували Україною, а зараз там більше білоруської повістки і «внутряка», - підсумовує він.

Нагадуємо, Непогодін розповів про перехід через українсько-російський кордон.

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