Експерт із соціальних питань Андрій Павловський у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів про ситуацію з фермерами.

За його словами, для фермерів скасували пільгу на сплату податку за землю. І тепер власники земельного паю або люди, які взяли паї в оренду та обробляють цю землю, мусять за кожен гектар платити по 1500 грн.

«А якщо в тебе грошей на цей податок немає – ну так влада ж з 1 липня дозволила розпродаж української землі сільськогосподарського призначення. Скажуть: «Ну а хто тобі винен? Не можеш платити – продавай свою землю». Тобто таким чином людей підштовхують до того, щоб вони продавали свою землю», - каже експерт.

Окрім того, для селян знизили розмір земельної ділянки, з якої не треба платити ПДФО, з 2 га до 50 соток.

«Тобто якщо ви маєте понад 50 соток – ви будете за цю землю сплачувати податок. А до того була пільга до 2 га. І це так само робиться для того, щоб змусити селян продавати свою землю», - сказав Павловський.

На його думку, це особливо вдарить по пенсіонерах, які на своїй присадибній ділянці вирощують овочі та фрукти для власного споживання. Експерт підкреслює, що цим податком влада змушує пенсіонерів продавати навіть свої присадибні ділянки.

«Нібито кажуть «ринок землі»… А самі зробили таку податкову систему проти селян і фермерів, що це фактично буде збезземелення наших українських селян. І їх будуть просто оцими високими податками, які вони будуть не в змозі сплачувати, зганяти з власної рідної землі. А не будеш сплачувати податок, не будеш продавати – в тебе просто її заберуть як за борги, законодавство це зараз дозволяє», - резюмував він.

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