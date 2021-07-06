Эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о ситуации с фермерами.

По его словам, для фермеров отменили льготу на уплату налога за землю. И теперь владельцы земельного пая или люди, которые взяли паи в аренду и обрабатывают эту землю, должны за каждый гектар платить по 1500 грн.

«А если у тебя денег на этот налог нет – ну так власть же с 1 июля разрешила распродажу украинской земли сельскохозяйственного назначения. Скажут: «Ну а кто тебе виноват? Не можешь платить – продавай свою землю». То есть таким образом людей подталкивают к тому, чтобы они продавали свою землю», - говорит эксперт.

Кроме того, для селян снизили размер земельного участка, с которого не нужно платить НДФЛ, с 2 га до 50 соток.

«То есть если у вас есть более 50 соток – вы будете за эту землю платить налог. А до того была льгота до 2 га. И это так же делается для того, чтобы заставить селян продавать свою землю», - сказал Павловский.

По его мнению, это особенно ударит по пенсионерам, которые на своем приусадебном участке выращивают овощи и фрукты для собственного потребления. Эксперт подчеркивает, что этим налогом власть заставляет пенсионеров продавать даже свои приусадебные участки.

«Якобы говорят «рынок земли»... А сами сделали такую налоговую систему против селян и фермеров, что это фактически будет обезземеливание наших украинских селян. И их будут просто этими высокими налогами, которые они будут не в состоянии платить, сгонять с собственной родной земли. А не будешь платить налог, не будешь продавать – у тебя просто ее заберут как за долги, законодательство это сейчас позволяет», - резюмировал он.

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