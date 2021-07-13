ДТЕК долучився до премії «Створено жінками», що ініційована Франко-українською торгово-промисловою палатою та має місію підтримувати та розвивати жіноче підприємництво в Україні. ДТЕК високо цінує зусилля, спрямовані на досягнення гендерної рівності в нашому суспільстві.

Інвестиції ДТЕК в подолання гендерних стереотипів відповідають цінностям компанії, які базуються на Цілях сталого розвитку ООН та є основою ESG-стратегії ДТЕК. Однією з цілей, яку ДТЕК інтегрував у свою стратегію та взяв зобов’язання щодо досягнення прогресу, - це Ціль №5 із забезпечення гендерної рівності. Компанія надає рівні умови для всіх співробітників для повного розкриття їх професійного потенціалу і сприяє розвитку кар'єри незалежно від гендерної приналежності.

«В умовах стрімкої трансформації світу роль компаній принципово змінюється, оскільки на них покладається соціальна роль і відповідальність за забезпечення сталого розвитку та розв'язання глобальних проблем. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, що відповідають Цілям сталого розвитку ООН. Наше спільне завдання, як відповідального бізнесу, долати гендерні стереотипи. Зокрема в ДТЕК з 2013 року на 20% збільшилася кількість жінок, що займають керівні посади», – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Під час відзначення фіналісток цьогорічної премії «Створено жінками» їм було вручено спеціальні подарунки від партнерів проєкту. ДТЕК відзначив фіналістку Аліну Долініну спеціальним призом за інноваційність її бізнес-проєкту дизайнерських валіз нового покоління. Валізи мають вбудований USB-порт і power bank. Бренд розвивається згідно з концепцією sustainable fashion та випустив колекцію валіз на основі переробленого пластику з ПЕТ-пляшок, а в майбутньому планує повністю перейти на тканини з переробленого пластику для виробництва аксесуарів.

Засновниця проєкту Аліна Долініна отримала сертифікат на навчання в Academy DTEK.