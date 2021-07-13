ДТЕК долучився до премії «Створено жінками», що ініційована Франко-українською торгово-промисловою палатою та має місію підтримувати та розвивати жіноче підприємництво в Україні. ДТЕК високо цінує зусилля, спрямовані на досягнення гендерної рівності в нашому суспільстві.
Інвестиції ДТЕК в подолання гендерних стереотипів відповідають цінностям компанії, які базуються на Цілях сталого розвитку ООН та є основою ESG-стратегії ДТЕК. Однією з цілей, яку ДТЕК інтегрував у свою стратегію та взяв зобов’язання щодо досягнення прогресу, - це Ціль №5 із забезпечення гендерної рівності. Компанія надає рівні умови для всіх співробітників для повного розкриття їх професійного потенціалу і сприяє розвитку кар'єри незалежно від гендерної приналежності.
«В умовах стрімкої трансформації світу роль компаній принципово змінюється, оскільки на них покладається соціальна роль і відповідальність за забезпечення сталого розвитку та розв'язання глобальних проблем. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, що відповідають Цілям сталого розвитку ООН. Наше спільне завдання, як відповідального бізнесу, долати гендерні стереотипи. Зокрема в ДТЕК з 2013 року на 20% збільшилася кількість жінок, що займають керівні посади», – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
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Під час відзначення фіналісток цьогорічної премії «Створено жінками» їм було вручено спеціальні подарунки від партнерів проєкту. ДТЕК відзначив фіналістку Аліну Долініну спеціальним призом за інноваційність її бізнес-проєкту дизайнерських валіз нового покоління. Валізи мають вбудований USB-порт і power bank. Бренд розвивається згідно з концепцією sustainable fashion та випустив колекцію валіз на основі переробленого пластику з ПЕТ-пляшок, а в майбутньому планує повністю перейти на тканини з переробленого пластику для виробництва аксесуарів.
Засновниця проєкту Аліна Долініна отримала сертифікат на навчання в Academy DTEK.