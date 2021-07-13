ДТЭК присоединился к премии «Создано женщинами», инициированной франко-украинской торгово-промышленной палатой, и ставит перед собой миссию поддерживать и развивать женское предпринимательство в Украине. ДТЭК высоко ценит усилия, направленные на достижение гендерного равенства в нашем обществе.
Инвестиции ДТЭК в преодоление гендерных стереотипов соответствуют ценностям компании, основанным на Целях устойчивого развития ООН, и являются основой ESG-стратегии ДТЭК. Одной из целей, которую ДТЭК интегрировал в свою стратегию и касательно которой взял обязательства по достижению прогресса – это Цель № 5 по обеспечению гендерного равенства. Компания предоставляет равные условия для всех сотрудников с целью полного раскрытия их профессионального потенциала и способствует развитию карьеры независимо от гендерной принадлежности.
«В условиях стремительной трансформации мира призвание компаний принципиально меняется, поскольку на них возлагается социальная роль, а также ответственность за обеспечение устойчивого развития и за решение глобальных проблем. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, соответствующие Целям устойчивого развития ООН. Наша общая задача, как ответственного бизнеса, состоит в преодолении гендерных стереотипов. К примеру, в ДТЭК с 2013 года на 20 % увеличилось количество женщин, занимающих руководящие должности», – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
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Во время чествования финалисток премии «Создано женщинами» им были вручены специальные подарки от партнеров проекта. ДТЭК отметил финалистку Алину Долинин специальным призом за инновационность ее бизнес-проекта дизайнерских чемоданов нового поколения. В чемоданы встроены USB-порт и power bank. Бренд развивается согласно концепции sustainable fashion и выпустил коллекцию чемоданов на основе переработанного пластика из ПЭТ-бутылок, а в будущем планирует полностью перейти на ткани из переработанного пластика для производства аксессуаров.
Основательница проекта Алина Долинина получила сертификат на обучение в Academy DTEK.