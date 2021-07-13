ДТЭК присоединился к премии «Создано женщинами», инициированной франко-украинской торгово-промышленной палатой, и ставит перед собой миссию поддерживать и развивать женское предпринимательство в Украине. ДТЭК высоко ценит усилия, направленные на достижение гендерного равенства в нашем обществе.

Инвестиции ДТЭК в преодоление гендерных стереотипов соответствуют ценностям компании, основанным на Целях устойчивого развития ООН, и являются основой ESG-стратегии ДТЭК. Одной из целей, которую ДТЭК интегрировал в свою стратегию и касательно которой взял обязательства по достижению прогресса – это Цель № 5 по обеспечению гендерного равенства. Компания предоставляет равные условия для всех сотрудников с целью полного раскрытия их профессионального потенциала и способствует развитию карьеры независимо от гендерной принадлежности.

«В условиях стремительной трансформации мира призвание компаний принципиально меняется, поскольку на них возлагается социальная роль, а также ответственность за обеспечение устойчивого развития и за решение глобальных проблем. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, соответствующие Целям устойчивого развития ООН. Наша общая задача, как ответственного бизнеса, состоит в преодолении гендерных стереотипов. К примеру, в ДТЭК с 2013 года на 20 % увеличилось количество женщин, занимающих руководящие должности», – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Во время чествования финалисток премии «Создано женщинами» им были вручены специальные подарки от партнеров проекта. ДТЭК отметил финалистку Алину Долинин специальным призом за инновационность ее бизнес-проекта дизайнерских чемоданов нового поколения. В чемоданы встроены USB-порт и power bank. Бренд развивается согласно концепции sustainable fashion и выпустил коллекцию чемоданов на основе переработанного пластика из ПЭТ-бутылок, а в будущем планирует полностью перейти на ткани из переработанного пластика для производства аксессуаров.

Основательница проекта Алина Долинина получила сертификат на обучение в Academy DTEK.