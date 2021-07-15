Яка ймовірність того, що балканські країни вступлять в ЄС? На це питання відповів аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса у програмі Руслана Бізяєва «Культ Особистості» .

Як каже Куса, поки що Європейський Союз просто не може дати чіткої відповіді на те, чи прийме він балканські країни. «Вони ж не можуть сказати: «Ви знаєте, ЄС — це дуже гарний проєкт, але ми переоцінили свої можливості. Лавочка закривається, тепер ми не беремо всіх», - міркує він.

Експерт стверджує, що Балкани відповідають усім критеріям, аби вступити в ЄС. Натомість відмова їм обернеться розчаруванням, що не вигідно Євросоюзу.

З іншого боку, гість програми розповідає про певні труднощі із вступом балканських країн в ЄС. Передусім, каже він, це стосується наявності кількох гравців на цій території. «Крім Європейського Союзу, який там традиційно сильний, там же вплив є і у Штатів», - зауважує Куса. Він пояснює, що це стосується Косово, а вплив Туреччини з її проєктами гуманітарного та освітньо-культурного значення помітний у Боснії та Герцеговині, а також у Болгарії та Чорногорії.

Загалом експерт робить такий висновок: ЄС не надто хоче, але мусить прийняти Балкани. «Може, вони навіть їх візьмуть. Але реально зараз це все схоже на затягування часу», - міркує він. Як каже Куса, Балкани мають багато протиріч і передусім це стосується їхніх невирішених проблем, заморожених конфліктів, а також високого рівня корумпованості, неефективного управління, яке не здатно провести необхідні реформи. Тобто, підсумовує Куса, всі ці моменти доведеться вирішувати Європейському Союзу і Балкани в його складі будуть дотаційними.

Але у разі відмови, зауважує експерт, передусім виникне питання про те, які зміни відбулися, чому європейські країни не можуть вступити в ЄС, чи взагалі припиняється вступ нових членів і що робити з усіма програмами партнерства і сусідства. «Тоді їм відразу ж доведеться відповідати на всі незручні глибинні питання стосовно кризи ЄС», - каже Куса.

Як повідомляла Politeka, Куса розповів, чи все так добре в Євросоюзі .