У Міністерстві охорони здоров'я заговорили про новий спалах ковіду в Україні

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Укрінформу".

Новий спалах коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді цього року.

На думку Кузіна, спалах може статися і раніше, але зараз є "всі можливості, щоб цього не допустити".

"У найближчі дні ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми знаходимося перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні – листопаді", – підкреслив Кузін.

Як приклад він навів вакцинацію. За його словами, чим більше людей зроблять щеплення, тим менше буде наслідків і для системи охорони здоров'я, і для людей.

До слова, в Україні за минулу добу підтверджено 417 випадків захворювання-19. За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 266 329 осіб, одужали - 2 197 075 осіб, летальні випадки - 53 269, проведено ПЛР-тестувань - 11 677 835.

Нагадаємо про повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани.

Як повідомляла Politeka, в Україні знайшли нові випадки зараження "дельтою": у МОЗ зробили заяву.

Також Politeka писала, що новий локдаун через штам "Дельта": у МОЗ повідомили, що чекає українців.