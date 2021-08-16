В Министерстве здравоохранения заговорили о новой вспышке ковида в Украине

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью "Укринформу".

Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре этого года.

По мнению Кузина, вспышка может произойти и раньше, но сейчас есть "все возможности, чтобы этого не допустить".

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре – ноябре", – подчеркнул Кузин.

В качестве примера он привел вакцинацию. По его словам, чем больше людей сделают прививку, тем меньше будет последствий и для системы здравоохранения, и для людей.

К слову, в Украине за минувшие сутки подтверждено 417 случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели - 2 266 329 человек, выздоровели - 2 197 075 человек, летальные исходы - 53 269, проведено ПЦР-тестирований - 11 677 835.

Напомним, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.

Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.

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