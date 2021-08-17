Вранці Львів знову накрило потужним ураганом з грозою
17 серпня, у Львові через сильний дощ з поривчастим вітром повалило дерева і обірвало дроти ліній електропередач. Також водою затопило кілька вулиць.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради. Фото і відео руйнувань опублікували в соціальних мережах - на сторінці "Варта".
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Після грози на вулиці Чорновола обрушилася частина стіни, яка була зовсім нещодавно побудована в новому офісному центрі.
Вулиця Єрошенка перетворилася на справжнє озеро. В районі вулиць Ряшівська-Городоцька підтоплено частину дороги.
Після першої порції грози в місті було виявлено повалені дерева. Кілька гілок і дерев впали на припарковані автомобілі.
Всього комунальники нарахували 27 повалених дерев – з них 9 по місту і 18 в парках. Також через негоду було зламано 15 гілок.
У ГУ ДСНС у Львівській області додали, що в селі Забужжя Червоноградського району дерево впало на дорогу. Повалене дерев також виявили в селі Куликів Львівського району. Рятувальники розрізали повалені дерева і прибрали їх з проїжджої частини.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що вітер підняв у повітря дахи будинків і валив дерева: кадри негоди в Україні.