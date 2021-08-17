Українські родини на Закарпатті на продукти щомісяця витрачають понад вісім тисяч гривень - це рекорд серед усіх регіонів країни.

Відповідні дані надали у Держстаті.

За даними служби, за перший квартал 2021 року жителі Закарпатської області на продукти витрачали в середньому 8373 грн. Друге місце в рейтингу посіли сім'ї з Івано-Франківської області з показником 6904 грн., а на третьому розмістилися жителі Волинської області з відміткою в 6176 грн.

За газ, електроенергію та воду найбільше платять у Києві – 3188 грн. Закарпатська область посіла друге місце з показником 2651 грн. Київська область потрапила на третій рядок рейтингу з 2571 грн.

За даними жовтня 2020 року більше чверті всіх українців потрапили за межу бідності. Забезпечити себе найнеобхіднішим не міг кожен третій працюючий житель нашої країни. Зазначимо, що з початку 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла до 6 тис.грн. При цьому, приблизно половина дорослих людей в нашій країні впевнені, що найближчим часом вони будуть жити ще гірше. Такі дані Держстату за серпень 2021 року. Згідно з цим звітом, половина українців також боїться перетнути межу бідності.

На сильне погіршення матеріального становища встигли поскаржитися більше половини жителів нашої країни. При цьому, номінальна середня зарплата працюючого українця в червні цього року піднялася на 23,6%, якщо порівнювати її з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, в червні 2021 року середня зарплата досягла показника в 14 313 грн. У серпні 2021 року середнім класом себе називав тільки один відсоток жителів нашої країни.

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