Чи повинна гаряча вода надходити в будинки українців централізовано? Про це у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлюється економіст Борис Кушнірук.

«Опалення повинно бути централізованим, а ось гарячу воду потрібно отримувати децентралізовано – через бойлери. Це зробить систему істотно більш ефективною. Потрібно, щоб в сам будинок надходила холодна вода, а тепло – тільки під час опалювального сезону. Звичайно, в новобудовах все так і робиться, але ж у нас є і сотні тисяч старих будинків. Їх теж потрібно переводити на нову систему, і зрозуміло, що за один день цього не зробити. На це знадобляться сотні мільярдів гривень, і потрібно зрозуміти, де їх взяти. Потрібна пророблена програма. А якщо нічого цього не робити, тоді не варто дивуватися, що вибухи в будинках відбуваються все частіше», - вважає економіст.

За його словами, схожим чином справа йде і з постачанням електроенергії.

«Якщо у вас зламалася підстанція, яка забезпечує трансформатори, то ніякі закордонні друзі вам не допоможуть. А вона може полетіти так, що ви залишитеся без електрики в кращому випадку на кілька діб. А якщо на дворі зима? Кажуть, що зараз влада заморожує зростання тарифів, щоб уникнути народного обурення. Але ж у нас не було жодного Майдану на економічному ґрунті, їх завжди викликала несправедливість влади. А тарифна історія – це історія про те, чого влада не робить для того, щоб змінити ситуацію», - каже Борис Кушнірук.

Як повідомляє Politeka, раніше цей експерт заявляв, що зараз українські електромережі знаходяться в критичному стані .