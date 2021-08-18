Студенти показали, як живуть у київському гуртожитку
За словами працівників гуртожитку, капітального ремонту тут не було більше 30 років.
"Сантехніка наша просто в жахливому стані. І якщо в кімнатах ще більш-менш, оскільки самі батьки там роблять ремонти, то в сантехніку ж ніхто не полізе. Чи не будуть же батьки труби міняти.
Коли той капітальний ремонт буде-невідомо, нам нічого не говорять", - кажуть в адміністрації.
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За жахливі умови для життя студенти платять 520 гривень на місяць - 2600 грн за п'ять місяців.
До слова, нещодавно в Києві загорівся гуртожиток коледжу
Пожежа сталася в приміщенні 5-поверхового будинку в Печерському районі Києва вранці 8 липня.
Як зазначили в прес-службі ДСНС, повідомлення про пожежу на Лейпцизькій вулиці надійшло о 4:20.
Рятувальники побачили на місці загоряння в тамбурі до горища.
Площа пожежі склала 2 квадратних метри.
Рятувальників почали евакуювати людей з приміщення. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
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