Економічний експерт Юрій Гаврилечко у програмі Любові Завальнюк «Суть событий» заявив, що влада бреше, коли говорить, що 41% української економіки перебуває в тіньовому секторі

«Це казка. Насправді вона дуже вигідна владі. Завжди можна списати на невидимого і невідчутного ворога всі власні провали в системному вирішенні проблем», - каже експерт.

А ось якою є реальність в нашій країні на сьогоднішній день, за його словами, не знає ніхто.

«Для того, щоб говорити про якусь реальність, потрібно мати якісь вихідні дані. Я посилаюся зараз на Держстат, а наскільки достовірні ці дані? А чорт його знає, тому що в Україні вже ось в цьому році ми відзначаємо 20-річчя відсутності перепису населення. Ми не знаємо, скільки в країні живе людей. Ми не знаємо, яка щільність населення у нас в яких регіонах. Ми не маємо ні найменшого поняття про те, яка освіта у цих громадян, який рівень доходу, де вони фізично знаходяться, в якій кількості... І безліч інших речей, без яких соціальна політика неможлива», - сказав Гаврилечко.

Він зазначив, що без перепису населення уряд не може зробити розрахунок робочої сили, а також проводити реформи.

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