Українці зможуть змінити номер телефону, вказаний у декларації з сімейним лікарем

Як пише Politeka.net, про це повідомили в прес-службі МОЗ України. Як відомо, під час укладення декларації українці вказують свій номер телефону, який використовується для реєстрації в електронній системі. На цей номер надалі українці отримують електронні рецепти та направлення до лікарів.

У разі зміни номера телефону пацієнти без проблем зможуть поміняти його і в декларації. Для цього необхідно звернутися в Національну службу здоров'я України, запросивши зміну методу аутентифікації. Це можна зробити онлайн на сайті служби, після чого прийти до сімейного лікаря з новою декларацією, в якій вказати актуальний номер телефону.

Відзначається, що НСЗУ після запиту скидає налаштування, в результаті чого з'являється можливість оновити дані.

Додамо, що заявку на зміну номеру можна подати тільки в тому випадку, якщо пацієнт має електронний підпис. Її можна отримати у фіскальній службі, казначействі або Приватбанку.

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