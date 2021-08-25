Українці зможуть змінити номер телефону, вказаний у декларації з сімейним лікарем
Як пише Politeka.net, про це повідомили в прес-службі МОЗ України. Як відомо, під час укладення декларації українці вказують свій номер телефону, який використовується для реєстрації в електронній системі. На цей номер надалі українці отримують електронні рецепти та направлення до лікарів.
У разі зміни номера телефону пацієнти без проблем зможуть поміняти його і в декларації. Для цього необхідно звернутися в Національну службу здоров'я України, запросивши зміну методу аутентифікації. Це можна зробити онлайн на сайті служби, після чого прийти до сімейного лікаря з новою декларацією, в якій вказати актуальний номер телефону.
Відзначається, що НСЗУ після запиту скидає налаштування, в результаті чого з'являється можливість оновити дані.
Відомий холостяк подарував Ротару браслет за ціною квартири, кадри розкоші: "Господи, яка жінка"
Кравчук після операції не з'явився на параді в День Незалежності: Ющенко розповів, в якому він зараз стані
Кароль розлютила українців, вийшовши на сцену з піснею Кузьми Скрябіна: "Хто дав їй дозвіл?"
Над Москвою запустили прапор України, Алла Мазур оприлюднила дивовижні кадри: "Як не порадіти"
Танцівниця, яку вдарила Настя Каменських, розповіла про свій стан: "Не кожен артист..."
Додамо, що заявку на зміну номеру можна подати тільки в тому випадку, якщо пацієнт має електронний підпис. Її можна отримати у фіскальній службі, казначействі або Приватбанку.
Нагадаємо, що тарифи на медичні послуги зростуть, у відомстві озвучив нові суми: "більш, ніж в...".
Ще Politeka писала, що у МОЗ розповіли, як записатися на вакцинацію: "не менше...".
Також Politeka повідомляла, що сімейні лікарі масово не відповідають на дзвінки, про що треба знати українцям.