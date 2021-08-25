Украинцы смогут сменить номер телефона, указанный в декларации с семейным врачом

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины. Как известно, во время заключения декларации украинцы указывают свой номер телефона, который используется для регистрации в электронной системе. На этот номер в дальнейшем украинцы получают электронные рецепты и направления к врачам.

В случае смены номера телефона пациенты без проблем смогут поменять его и в декларации. Для этого необходимо обратиться в Национальную службу здоровья Украины, запросив смену метода аутентификации. Это можно сделать онлайн на сайте службы, после чего прийти к семейному врачу с новой декларацией, в которой указать актуальный номер телефона.

Отмечается, что НСЗУ после запроса сбрасывает настройки, в результате чего появляется возможность обновить данные.

Добавим, что заявку на смену номера можно подать только в том случае, если пациент имеет электронную подпись. Ее можно получить в фискальной службе, казначействе или ПриватБанке.

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