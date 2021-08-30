Видавець Андрій Гончарук в ефірі програми "Таран VLOG" з Віктором Тараном розповів, яким чином пандемія COVID-19 вплинула на видавничу справу в Україні

Андрій Гончарук зазначив, що останні два роки через COVID-19 сильно вдарили по видавничій діяльності в Україні.

"Ковідний рік, взагалі ці локдауни, і ці періоди карантинні, які обмежували людей у спілкуванні — дуже сильно вдарили по нас, оскільки ми, як видавництво, займаємося молодими, дебютантами. Тобто, це люди, письменники і поети, яких треба демонструвати публіці. Оскільки вони живі, і їх треба теж чимось підкормлювати. Увагою читачів і глядачів", - сказав Гончарук.

За його словами, цей пункт їхньої діяльності випав, і вони нічого не могли з цим зробити.

Він зазначив, що за 7,5 років існування видавництва його вдалося створити і зробити професією.

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