В Україні виплати при народженні дитини зібралися підвищити

Зростання виплат передбачає законопроект № 5585-1, який направили на розгляд до Верховної Ради.

Так, суми хочуть підвищити до 150 тис. гривень.

Виплати будуть залежати від того, на яку за рахунком дитину в сім'ї виплачується допомога.

Відомо, що підвищення відбудеться не раніше 2022 року.

На першу дитину збираються виділяти по 50 тис. грн, на другу - 100 тис.грн, на третю - 150 тис. грн.

До слова, цього року планується підвищення зарплат освітянам, однак вони мають можливість отримати надбавку до заробітної плати.

Так, збільшити свою зарплату вчитель може завдяки затвердженому порядку підвищення кваліфікації педагогічних, науково-методичних працівників та процедурі сертифікації. За словами глави МОН, сьогодні середня зарплата вчителів майже в 2,4 рази вище, ніж "мінімалка" і в 2021 заробітки зростуть ще на 9%.

Нагадаємо, що більше половини українців виявилися жебраками, грошей не вистачає навіть на їжу.

Як повідомляла Politeka, в Україні хочуть збільшити виплати, хто зможе претендувати на нові гроші.

Також Politeka писала, що зарплата українців зросте наступного року.