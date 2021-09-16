В Украине выплаты при рождении ребенка собрались повысить
Рост выплат предусматривает законопроект № 5585-1, который направили на рассмотрение в Верховную Раду.
Так, суммы хотят повысить до 150 тыс. гривен.
Выплаты будут зависеть от того, на какого по счету ребенка в семье выплачивается помощь.
Известно, что повышение состоится не раньше 2022 года.
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На первого ребенка собираются выделять по 50 тысяч гривен, на второго - 100 тыс. грн, на третьего - 150 тыс. грн.
К слову, В этом году планируется повышение зарплат педагогам, однако они имеют возможность получить надбавку к заработной плате.
Так, увеличить свою зарплату учитель может благодаря утвержденному порядку повышения квалификации педагогических, научно-методических работников и процедуре сертификации. По словам главы МОН, сегодня средняя зарплата учителей почти в 2,4 раза выше, чем "минималка" и в 2021 заработки вырастут еще на 9%.
Напомним, что больше половины украинцев оказались нищими, денег не хватает даже на еду.
Как сообщала Politeka, в Украине хотят увеличить выплаты, кто сможет претендовать на новые деньги.
Также Politeka писала, что зарплата украинцев возрастет в следующем году.