В Украине выплаты при рождении ребенка собрались повысить

Рост выплат предусматривает законопроект № 5585-1, который направили на рассмотрение в Верховную Раду.

Так, суммы хотят повысить до 150 тыс. гривен.

Выплаты будут зависеть от того, на какого по счету ребенка в семье выплачивается помощь.

Известно, что повышение состоится не раньше 2022 года.

На первого ребенка собираются выделять по 50 тысяч гривен, на второго - 100 тыс. грн, на третьего - 150 тыс. грн.

К слову, В этом году планируется повышение зарплат педагогам, однако они имеют возможность получить надбавку к заработной плате.

Так, увеличить свою зарплату учитель может благодаря утвержденному порядку повышения квалификации педагогических, научно-методических работников и процедуре сертификации. По словам главы МОН, сегодня средняя зарплата учителей почти в 2,4 раза выше, чем "минималка" и в 2021 заработки вырастут еще на 9%.

Напомним, что больше половины украинцев оказались нищими, денег не хватает даже на еду.

Как сообщала Politeka, в Украине хотят увеличить выплаты, кто сможет претендовать на новые деньги.

Также Politeka писала, что зарплата украинцев возрастет в следующем году.