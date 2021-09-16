В Україні запропонували ввести послугу конфіденційних пологів, щоб запобігти вбивствам новонароджених дітей, на які іноді вирішуються матері.

Відповідний законопроект отримав номер 6053 і опублікований на порталі Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документа його автори послалися на публікації в ЗМІ, в яких сказано, що правоохоронці іноді стикаються з мертвими новонародженим дітьми, трупи яких знаходять підвалах гуртожитків і будинків, а також на звалищах. Депутати пояснили, що стурбовані тим, що часто ці діти стають жертвами власних матерів. Для такого типу вбивств навіть передбачений окремий термін-інфантицид. Це крайня форма девіантної поведінки у матерів.

Автори проекту відзначили, що нерідко матері скоюють подібні злочини через погане матеріальне становище. Злочини характерні для людей, у яких немає житла, а також неповнолітніх і людей з кримінальним минулим. На подібні ж злочини іноді вирішуються випускниці сирітських притулків. Законопроект пропонує вирішити цю проблему завдяки наданню послуги анонімних пологів і видачі пакету малюка безпосередньо в пологовому будинку в натуральній формі. Проект передбачає, що для отримання послуги анонімних пологів буде достатньо усного звернення до керівника лікарні.

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