В Украине предложили ввести услугу конфиденциальных родов, чтобы предотвратить убийства новорожденных детей, на которые иногда решаются матери.
Соответствующий законопроект получил номер 6053 и опубликован на портале Верховной Рады.
В пояснительной записке к документу его авторы сослались на публикации в СМИ, в которых сказано, что правоохранители иногда сталкиваются с мертвыми новорожденным детьми, трупы которых находят подвалах общежитий и домов, а также на свалках. Депутаты пояснили, что обеспокоены тем, что часто эти дети становятся жертвами собственных матерей. Для такого типа убийств даже предусмотрен отдельный термин – инфантицид. Это крайняя форма девиантного поведения у матерей.
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Авторы проекта отметили, что нередко матери совершают подобные преступления из-за плохого материального положения. Преступления характерны для людей, у которых нет жилья, а также несовершеннолетних и людей с уголовным прошлым. На подобные же преступления иногда решаются выпускницы сиротских приютов. Законопроект предлагает решить эту проблему благодаря предоставлению услуги анонимных родов и выдаче Пакета малыша непосредственно в роддоме в натуральной форме. Проект предполагает, что для получения услуги анонимных родов будет достаточно устного обращения к руководителю больницы.
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