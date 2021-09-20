Є Господь Бог, Ось в нього треба вірити.

Перед боєм з Ентоні Джошуа український боксер Олександр Усик розповів про те, яке місце віддав вірі у своєму житті.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

"Є Господь Бог, ось в нього треба вірити. Багато хто говорить, що якщо ти його не бачиш, то як можеш в нього вірити. Господь багато разів відводив мене від якихось речей", - сказав Усик.

Він порівняв бога з подувом вітру, який здатний розхитувати дерева. За словами боксера, людина відчуває лише дії вітру, не бачачи його самого і це подібно вірі. Про причини своєї віри Усик сказав, що просто вірить і знає, що Господь уберігав і допомагав йому в колишні часи, вберігає зараз і буде допомагати в майбутньому. За словами боксера, важливо вірити в себе і в Господа.

Раніше ми повідомляли, що Том Леффлер, який в колишній час був промоутером Володимира Кличка зробив несподівану заяву про майбутній бій Джошуа – Усик. На його думку, глядачі стануть свідками відмінного бою. Олександра Усика він назвав володарем найбільш нестандартного і неймовірно складного стилю для майбутнього суперника. За словами промоутера, Усик-це дуже небезпечний суперник для Джошуа. Леффлер впевнений, що в українця є всі шанси, щоб домогтися сенсаційного результату і взяти гору над британцем.

Нагадаємо, що Усик з "козацькою" борідкою записав ефектне відеозвернення до Джошуа

Як повідомляла Politeka, російський боксер "не залишив шансів" Усику

Також Politeka писала, що боксер Олександр Усик в зелених шортах без нічого пограв у піску