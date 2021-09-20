Перед боєм з Ентоні Джошуа український боксер Олександр Усик розповів про те, яке місце віддав вірі у своєму житті.
Про це повідомляє Matchroom Boxing.
"Є Господь Бог, ось в нього треба вірити. Багато хто говорить, що якщо ти його не бачиш, то як можеш в нього вірити. Господь багато разів відводив мене від якихось речей", - сказав Усик.
Він порівняв бога з подувом вітру, який здатний розхитувати дерева. За словами боксера, людина відчуває лише дії вітру, не бачачи його самого і це подібно вірі. Про причини своєї віри Усик сказав, що просто вірить і знає, що Господь уберігав і допомагав йому в колишні часи, вберігає зараз і буде допомагати в майбутньому. За словами боксера, важливо вірити в себе і в Господа.
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
Скандальна суддя "Співають всі" Приходько заговорила про Андрія Данилка: "Такого немає навіть в Америці"
Українці рознесли шоу "Маскарад-2" з Дантесом, Саніною, Білик та іншими зірками: "Яка маячня"
На "Танцях з зірками" у третьому ефірі з'явився нова суддя, названо ім'я: "Замість Кухар?"
Ектор Хіменес-Браво, який покинув Україну, завив від розчарування: "Абсолютно не сподобалося"
Раніше ми повідомляли, що Том Леффлер, який в колишній час був промоутером Володимира Кличка зробив несподівану заяву про майбутній бій Джошуа – Усик. На його думку, глядачі стануть свідками відмінного бою. Олександра Усика він назвав володарем найбільш нестандартного і неймовірно складного стилю для майбутнього суперника. За словами промоутера, Усик-це дуже небезпечний суперник для Джошуа. Леффлер впевнений, що в українця є всі шанси, щоб домогтися сенсаційного результату і взяти гору над британцем.
Нагадаємо, що Усик з "козацькою" борідкою записав ефектне відеозвернення до Джошуа
Як повідомляла Politeka, російський боксер "не залишив шансів" Усику
Також Politeka писала, що боксер Олександр Усик в зелених шортах без нічого пограв у піску