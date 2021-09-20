Перед боем с Энтони Джошуа украинский боксер Александр Усик рассказал о том, какой место отдал вере в своей жизни.

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

«Есть Господь Бог, вот в него надо верить. Многие говорят, что если ты его не видишь, то как можешь в него верить. Господь много раз отводил меня от каких-то вещей», - сказал Усик.

Он сравнил бога с дуновением ветра, который способен расшатывать деревья. По словам боксера, человек ощущает лишь действия ветра, не видя его самого и это подобно вере. О причинах своей веры Усик сказал, что просто верит и знает, что Господь уберегал и помогал ему в прежние времена, уберегает сейчас и будет помогать в будущем. По словам боксера, важно верить в себя и в Господа.

Ранее мы сообщали, что Том Леффлер, который в прежнее время был промоутером Владимира Кличко сделал неожиданное заявление о будущем бое Джошуа – Усик. По его мнению, зрители станут свидетелями отличного боя. Александра Усика он назвал обладателем наиболее нестандартного и невероятно сложного стиля для будущего соперника. По словам промоутера, Усик – это очень опасный соперник для Джошуа. Леффлер уверен, что у украинца есть все шансы, чтобы добиться сенсационного результата и одержать верх над британцем.

Напомним, что Усик с "казацкой" бородкой записал эффектное видеообращение к Джошуа

Как сообщала Politeka, российский боксер "не оставил шансов" Усику

Также Politeka писала, что боксер Александр Усик в зеленых шортах без ничего поиграл в песке