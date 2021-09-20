Український боксер Олександр Усик перед боєм з Ентоні Джошуа зустрівся з Олегом Тактаровим-російським бійцем.
Спільне фото опублікував Олег Тактаров в Instagram.
Виходячи зі знімка, Усик і Тактаров влаштували спільне чаювання.
"З чемпіоном" - свідчить підпис Тактарова під фото.
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Зазначимо, що Олег Тактаров проявив себе, як американський і російський спортсмен, громадський діяч, режисер, кінопродюсер, телеведучий і актор. У 1995 році він завоював звання чемпіона світу, виступаючи в змішаних бойових мистецтвах. Також він завойовував різні нагороди на спортивних змаганнях і турнірах. Він брав участь у боях, взявши собі прізвисько «російський ведмідь».
Боєць провів 24 протистояння, з'являючись на рингах Японії і Сполучених Штатів Америки. Завдяки цьому, йому вдалося завоювати велику популярність по всьому світу. Одним з головних його досягнень експерти називають перемогу на шостому турнірі UFC. У бою цю людину відрізняє спокій, висока майстерність больових прийомів і захоплень.
Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик перед боєм з Ентоні Джошуа записав відеозвернення до свого супротивника. У ньому українець назвав британця хорошим боксером, суперзіркою і передав йому привіт. Таким чином, українець натякнув, що у англійця немає шансів на перемогу.
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