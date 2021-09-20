Украинский боксер Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа встретился с Олегом Тактаровым – российским бойцом.

Совместное фото опубликовал Олег Тактаров в Instagram.

Исходя из снимка, Усик и Тактаров устроили совместное чаепитие.

«С чемпионом» - гласит подпись Тактарова под фото.

Отметим, что Олег Тактаров проявил себя, как американский и российский спортсмен, общественный деятель, режиссер, кинопродюсер, телеведущий и актер. В 1995 году он завоевал звание чемпиона мира, выступая в смешанных боевых искусствах. Также он завоевывал различные награды на спортивных соревнованиях и турнирах. Он участвовал в боях, взяв себе прозвище «Русский медведь».

Боец провел 24 противостояния, появляясь на рингах Японии и Соединенных Штатов Америки. Благодаря этому, ему удалось завоевать большую популярность по всему миру. Одним из главных его достижений эксперты называют победу на шестом турнире UFC. В бою этого человека отличает спокойствие, высокое мастерство болевых приемов и захватов.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа записал видеообращение к своему противнику. В нем украинец назвал британца хорошим боксером, суперзвездой и передал ему привет. Таким образом, украинец намекнул, что у англичанина нет шансов на победу.

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