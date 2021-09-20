Це взагалі за межею...

У міській раді скаржаться, що не вистачає грошей, щоб перебудувати всі туалети

У Львівській області в деяких школах в туалетах для учнів відсутні двері. За дівчатками підглядають хлопчики, а старші учні знімають на камеру молодших.

Про це повідомляє "Суспільне".

Мами двох учениць шкіл Червонограда скаржаться на такі дивні обставини.

"Інші діти фотографують, вони викладають в YouTube, Facebook, кругом. Це взагалі. Я вважаю, що туалети повинні закриватися", - повідомила мама учениці Наталія Самчук.

Як розповіла директор Червоноградської школи № 4 Оксана Паламар, туалети без дверей ще недавно були дозволені санітарними нормами.

А ось директор іншої школи в Червонограді вважає, що двері встановити не проблема, це необхідно, щоб учні відчували комфорт. За його словами, в цьому їм допомогли спонсори.

Відзначимо, що багато дітей не користуються туалетом в таких школах і з нетерпінням біжать додому, щоб скористатися санвузлом. Це, звичайно, неприпустимо, адже ні дорослий, ні дитина не повинна терпіти стільки часу.

Нагадаємо, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.

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