У Київській області, біля села Поташня жінка вирушила за грибами і знайшла вибухонебезпечний предмет часів Другої світової.

Про це передали у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Прибулі на місце рятувальники з'ясували, що жінці попалася ручна граната РГД-33, яка пролежала в цьому місці так довго, що встигла поржавіти. Гранату відвезли з місця, де її знайшли. Згодом вибухонебезпечний предмет повинні знищити

Рятувальники випустили окреме звернення до місцевих жителів, в якому попросили про особливу обережність в подібних обставинах. За словами співробітників Держслужби в лісах регіону все частіше перехожі виявляють небезпечні знахідки. Якщо люди випадково знайдуть в лісі невідомі предмети, їх рятувальники просять зателефонувати за спецномерами 101 і 102.

Раніше ми повідомляли, що школяр молодших класів з Полтави попався на «телефонному тероризмі». Хлопчик зателефонував рятувальникам і сказав, що школу замінували. В якості мети мінер вказав школу № 38. У вказане місце виїхав екіпаж рятувальників. Слідчі, вибухотехніки та кінологи також вирушили на пошуки вибухівки. Правоохоронці вирахували маленького "телефонного терориста".

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