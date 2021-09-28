В Киевской области, возле села Поташня женщина отправилась за грибами и нашла взрывоопасный предмет времен Второй мировой.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что женщине попалась ручная граната РГД-33, которая пролежала в этом месте так долго, что успела поржаветь. Гранату увезли с места, где ее нашли. Впоследствии взрывоопасный предмет должны уничтожить

Спасатели выпустили отдельное обращение к местным жителям, в котором попросили об особой осторожности в подобных обстоятельствах. По словам сотрудников Госслужбы в лесах региона все чаще прохожие обнаруживают опасные находки. Если люди случайно найдут в лесу неизвестные предметы, их спасатели просят позвонить по спецномерам 101 и 102.

Ранее мы сообщали, что школьник младших классов из Полтавы попался на «телефонном терроризме». Мальчик позвонил спасателям и сказал, что школу заминировали. В качестве цели минер указал школу №38. В указанное место выехал экипаж спасателей. Следователи, взрывотехники и кинологи также отправились на поиски взрывчатки. Специалисты не нашли взрывчатых механизмов или мин. Правоохранители вычислили маленького «телефонного террориста».

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