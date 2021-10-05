Новий чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик висловився про реванш з Ентоні Джошуа.

Чемпіон світу в суперважкій вазі 34-річний Олександр Усик не сумнівається у своїй другій перемозі над Ентоні Джошуа.

Як повідомляє DAZN, український боксер обіцяє підійти до реваншу в ще кращій формі.

Усик залишився задоволеним своїм виступом, але наступного разу він готовий бути ще кращим і показати майстерність, яку ніхто не бачив.

"У бою з Ентоні Джошуа я показав гарний виступ, але наступного разу я виступлю навіть краще. Я не відчуваю ніяких обмежень. Я буду сильніше і швидше в наступному бою", - розповів Усик.

Він також закликав українців рухатися до своєї мети і нікому не дозволяти встати на шляху.

"Ви завжди повинні долати свої кордони за рахунок трудової етики, амбіцій і наполегливої роботи. Рухайтеся вперед і нікому не дозволяйте вас зупинити", - порадив український боксер.

Очікується, що реванш між Усиком і Джошуа пройде в лютому або березні 2022 року. Повторний бій двох олімпійських чемпіонів, скоріш за все, знову прийме один з найбільших стадіонів Великобританії.

Нагадаємо, що Олександр Усик розповів, про що мріє після перемоги над Джошуа.

Як повідомляла Politeka, Усик висловився з приводу фотографій спортсменів з росіянами.

Також Politeka писала, що Усик після перемоги повезе чемпіонські пояси до Криму.