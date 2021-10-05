Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о реванше с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик не сомневается в своей второй победе над Энтони Джошуа.

Как сообщает DAZN, украинский боксер обещает подойти к реваншу в еще лучшей форме.

Усик остался довольным своим выступлением, но в следующий раз он готов быть еще лучше и показать мастерство, которое никто не видел.

"В бою с Энтони Джошуа я показал хорошее выступление, но в следующий раз я выступлю даже лучше. Я не чувствую никаких ограничений. Я буду сильнее и быстрее в следующем бою", - рассказал Усик.

Он также призвал украинцев двигаться к своей цели и никому не позволять встать на пути.

"Вы всегда должны преодолевать свои границы за счет трудовой этики, амбиций и упорной работы. Двигайтесь вперед и никому не позволяйте вас остановить", - посоветовал украинский боксер.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в феврале или марте 2022 года. Повторный бой двух олимпийских чемпионов, вероятней всего, вновь примет один из крупнейших стадионов Великобритании.

Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа.

Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами.

Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым.