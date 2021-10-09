У суботу, 9 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) температура повітря опустилася до -9° С.

Про це інформують на сторінці чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 8:30 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -9 ° С, Вітер східний, 18 м/с.", - йдеться в повідомленні.

Така звістка разом з красномовним фото викликала бурхливу реакцію.

"-9C! Вауу", "Ого, вже зима", "Клаааас... теж Хо зими і багато снігу і морозу градусів 10", "Студінь...", "так все швидко змінюється!!! Так сонце і + 6, то сніг і -9!!!", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, протягом 9-10 жовтня на всій території України переважатиме суха і тепла осіння погода зі мінливою хмарністю. Температура в середньому складе + 12-14° C.

Проте вже з вівторка погода почне змінюватися і в Україну прийдуть дощі.

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