Нинішнє зростання захворювання коронавірусом в Україні і спалах "Дельти" - це "італійський сценарій", який спостерігався в Італії на початку пандемії.

В Україні зафіксовано антирекорд - майже 19 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом і з кожним днем ситуація все гірша. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Він зазначив, що сьогодні "Дельта" показує таке стрімке зростання, яке було на початку пандемії в Італії, а госпіталізовані - це важкі пацієнти або киснезалежні. Це ще гірше, ніж було навесні в нашій країні.

Віктор Ляшко попередив, якщо так піде і далі, то вся країна потрапить в "червоний" рівень карантину - через це не виключений і новий локдаун. У той же час міністр додав, що система охорони здоров'я поки справляється, але невідомо, що буде далі.

Міністр охорони здоров'я закликав українців вакцинуватися і не відкладати щеплення на потім.

"Вакцина є у вільному доступі. Медики готові і можуть вакцинувати, просто потрібно вакцинуватися", - резюмував Ляшко.

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