Нинішнє зростання захворювання коронавірусом в Україні і спалах "Дельти" - це "італійський сценарій", який спостерігався в Італії на початку пандемії.
В Україні зафіксовано антирекорд - майже 19 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом і з кожним днем ситуація все гірша. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.
Він зазначив, що сьогодні "Дельта" показує таке стрімке зростання, яке було на початку пандемії в Італії, а госпіталізовані - це важкі пацієнти або киснезалежні. Це ще гірше, ніж було навесні в нашій країні.
Віктор Ляшко попередив, якщо так піде і далі, то вся країна потрапить в "червоний" рівень карантину - через це не виключений і новий локдаун. У той же час міністр додав, що система охорони здоров'я поки справляється, але невідомо, що буде далі.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Не стало директора Чорнобильської АЕС, який керував станцією під час аварії: перші подробиці
Оля Полякова зважилася на зміну зачіски, кадри з салону: "Ну що, дівчатка, стрижемо..."
Суддя "Співають всі" Приходько готується знову стати мамою: "Ви б бачили обличчя мого чоловіка..."
Гвоздьова вибухнула гнівом після нового ефіру "Танців з зірками": "Несправедливо, прикро"
Міністр охорони здоров'я закликав українців вакцинуватися і не відкладати щеплення на потім.
"Вакцина є у вільному доступі. Медики готові і можуть вакцинувати, просто потрібно вакцинуватися", - резюмував Ляшко.
Нагадаємо, симптоми легкої форми ковіда легко упустити: в МОЗ склали список найпоширеніших.
Як повідомляла Politeka, як працюватиме транспорт і магазини у випадку локдауну.
Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.