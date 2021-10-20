У лікарні немає жодного вакцинованого

У Львові лікарі показали реанімацію з COVID-хворими-медики скаржаться на катастрофічну ситуацію з вірусом.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

Так, серед 400 пацієнтів, які зараз в коронавірусному стаціонарі, немає жодного вакцинованого.

Гендиректор зазначив, що вперше в реанімації перебуває 50 критичних пацієнтів.

"50 критичних пацієнтів у COVID-реанімації. Такого ще ніколи не було. І це дуже страшно. Тому що світла в кінці тунелю не видно. Серед пацієнтів у реанімації - жодного вакцинованого", - заявив Самчук.

До слова, нові правила перевезень пасажирів у громадському транспорті між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не стосуватимуться деяких українців.

Діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом в поїздках між регіонами без пред'явлення негативних тестів на COVID-19 і сертифікатів або міжнародних свідоцтв про щеплення.

Нагадаємо, що медики борються за життя матері трьох дітей: вірус вразив всю сім'ю на Львівщині.

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