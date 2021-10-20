Во Львове врачи показали реанимацию с COVID-больными-медики жалуются на катастрофическую ситуацию с вирусом.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.
Так, среди 400 пациентов, которые сейчас в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.
Гендиректор отметил, что впервые в реанимации находится 50 критических пациентов.
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"50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного", - заявил Самчук.
К слову, новые правила перевозок пассажиров в общественном транспорте между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться некоторых украинцев.
Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках.
Напомним, что медики борются за жизнь матери троих детей: вирус поразил всю семью на Львовщине.
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