В больнице нет ни одного вакцинированного

Во Львове врачи показали реанимацию с COVID-больными-медики жалуются на катастрофическую ситуацию с вирусом.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

Так, среди 400 пациентов, которые сейчас в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.

Гендиректор отметил, что впервые в реанимации находится 50 критических пациентов.

"50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного", - заявил Самчук.

К слову, новые правила перевозок пассажиров в общественном транспорте между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться некоторых украинцев.

Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках.

Напомним, что медики борются за жизнь матери троих детей: вирус поразил всю семью на Львовщине.

Как сообщала Politeka, в Минздраве объяснили, как без прививки украинцам добраться в другой город: "после 21 октября...".

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