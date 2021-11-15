У мережі Інтернет виклали відео, завдяки якому можна побачити якою була головна вулиця Києва - Хрещатик - в 50 роках минулого століття.

Унікальне відео з'явилося у Telegram-каналі "Типовий Київ".

Відео датується 1954 роком і побачити на ньому знайомі будівлі не можливо. Адже їх ще просто не побудували. Так, на місці готелю "України" ще росли дерева, а інші знакові будівлі, наприклад Головпоштамт та адмінбудівля мерії, були лише у проєкті.

На відео видно, що будівельники звели лише три поверхи майбутнього Головпоштамту. А біля відомого ЦУМу пусте місце - будівництво тільки-но розпочалося. Згодом тут буде побудована будівля, в якій розміститься сучасна Київські міська адміністрація.

На пагорбах, де зараз розташувався готель України, раніше був хмарочос Гінзбурга. Будівля була зруйнована у 1941 році. Потім росли дерева. А сучасний готель почали будувати у 1955 в межах повоєнної реконструкції Хрещатика. 28 вересня 1961 року відбулось офіційне відкриття готелю.

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