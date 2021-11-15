Соняшникова олія в Україні продовжує дорожчати, і до нового року вартість продукту зросте ще більше - ціна зросте до небаченого максимуму.

Незважаючи на рекордний урожай соняшнику, аграрії змушені підвищити ціни на культуру через подорожчання енергоносіїв.

Про це повідомив UBR член "Української Ради бізнесу" Станіслав Таршин.

Експерт звернув увагу на те, що восени природний газ різко подорожчав для підприємств майже в 2,5 рази. Тільки через це собівартість виробництва для підприємств олійно-жирової галузі зросте на 5-10%.

Також зростають транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини. Підвищилася вартість інших складових виробництва, а саме подорожчав гексанового розчинника і електроенергії, їх ціна зросла майже на 25%.

Експерт припускає, що перераховані ним фактори змусять підприємства піднімати ціни на кінцеву продукцію.

За прогнозами експерта, ціна на соняшникову олію в Україні може досягти 100 гривень за літр.

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