Подсолнечное масло в Украине продолжает дорожать, и до нового года стоимость продукта вырастет еще больше - цена вырастет до невиданного максимума.

Несмотря на рекордный урожай подсолнечника, аграрии вынуждены повысить цены на культуру из-за удорожания энергоносителей.

Об этом сообщил UBR член "Украинской Рады бизнеса" Станислав Таршин.

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Эксперт обратил внимание на то, что осенью природный газ резко подорожал для предприятий почти в 2,5 раза. Только из-за этого себестоимость производства для предприятий масложировой отрасли вырастет на 5-10%.

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Также растут транспортные расходы, материалы для фасовки, запасные части. Повысилась стоимость других составляющих производства, а именно подорожавшего гексанового растворителя и электроэнергии, их цена выросла почти на 25%.

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Эксперт предполагает, что перечисленные им факторы заставят предприятия поднимать цены на конечную продукцию.

По прогнозам эксперта, цена на подсолнечное масло в Украине может достигнуть 100 гривен за литр.

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