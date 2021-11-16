В Україні затвердили графік проведення основної сесії ЗНО у 2022 році. Реєстрація розпочнеться в лютому, а саме зовнішнє незалежне оцінювання стартує в травні.

Так, реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме з 1 лютого по 9 березня, повідомляється на сайті Міносвіти. Випускники мають до лютого обрати іспити для складання обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА) або ЗНО.

Обов'язкова ДПА у формі ЗНО проходитиме з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України або іноземної мови (англійської, іспанської, німецької або французької) та четвертий предмет на вибір (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова).

Якщо не вдалося здати з першого разу, то є ще п'ять спроб написати тест.

ЗНО-2022 стартує з 23 травня і триватиме до 17 червня. Графік проходження:

фізика - 23 травня;

хімія - 26 травня;

українська мова, українська мова та література-31 Травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) - 3 червня;

іспанська, німецька, французька-6 червня;

англійська мова-7 червня;

історія України - 10 червня;

географія - 14 червня;

біологія - 17 червня.

У 2022 році тести з хімії та математики скоротяться на 2 завдання, а термін проходження скоротять на 30 хвилин.

Тим часом, у Верховній Раді збільшили кількість премій з 30 до 50 - кращим учасникам ЗНО після 11 класу. Вони отримуватимуть протягом року 100 тисяч гривень.

Окремо рішення про преміювання випускників за високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні прийняли в Івано-Франківську. Міський голова Руслан Марцінків розповів, що премію даватимуть за кожен окремий результат - у дітей є шанс отримати відразу декілька.

Грошову винагороду отримають учні за 198 і вище балів (за 198 балів – 9 000 гривень; за 199 балів – 12 000 гривень; за 200 балів – 15 000 гривень).

Нагадаємо, українських випускників чекає грошова винагорода після складання ЗНО: хто має право на премії

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