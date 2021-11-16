В Украине утвердили график проведения основной сессии ЗНО в 2022 году. Регистрация начнется в феврале, а само внешнее независимое оценивание стартует в мае.

Так, регистрация участников ЗНО-2022 продлится с 1 февраля по 9 марта, говорится на сайте Минобразования. Выпускники должны до февраля избрать экзамены для сдачи обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) или ЗНО.

Обязательная ГИА в форме ЗНО будет проходить по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому или французскому) и четвертый предмет на выбор (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранный язык).

Если не удалось сдать с первого раза, то есть еще пять попыток написать тест.

ЗНО-2022 стартует с 23 мая и продлится до 17 июня. График прохождения:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

В 2022 году тесты по химии и математике сократятся на 2 задания, а срок прохождения сократят на 30 минут.

Тем временем, в Верховной Раде увеличили количество премий с 30 до 50 –лучшим участникам ЗНО после 11 класса. Они будут получать в течении года 100 тысяч гривен.

Отдельно решение о премировании выпускников за высокие результаты на внешнем независимом оценивании приняли в Ивано-Франковске. Городской глава Руслан Марцинкив рассказал, что премию будут давать за каждый отдельный результат - у детей есть шанс получить сразу несколько.

Денежное вознаграждение получат ученики за 198 и выше баллов (за 198 баллов – 9 000 гривен; за 199 баллов – 12 000 гривен; за 200 баллов – 15 000 гривен).

Напомним, украинских выпускников ждет денежное вознаграждение после сдачи ЗНО: кто имеет право на премии

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