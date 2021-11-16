Через невтішну ситуацію з коронавірусом більша частина України знаходиться в "червоній" зоні карантину - в МОЗ вірять, що поступово обмеження можуть почати знімати.

Про це на брифінгу МОЗ повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Так, у Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що вже наступного тижня області почнуть виходити з цього рівня епідемічної небезпеки.

Віктор Ляшко також додав, що введені вчасно карантинні обмеження дозволили "йти" Україні середньостатистичними показниками захворюваності.

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"Є ряд областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився відсоток зайнятих ліжок з киснем", - пояснив міністр.

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За словами Ляшка, на Вінниччині – найнижчий показник імунізації громадян проти коронавірусу. Зокрема, хоча б одне щеплення там отримали 36% осіб старше 18 років.

Варто відзначити, що коронавірус в Україні та світі за минулу добу вразив щонайменше 406,2 тис. та забрав життя понад 5 тис. людей.

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