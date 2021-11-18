Його згадують, як надзвичайно порядного офіцера

Помер екс-командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Пушняков - він командував військо у перші роки війни з російськими найманцями на Донбасі.

Про те, що його більше немає серед живих, повідомила прес-служба Сухопутних військ на сторінці в Facebook.

Командування та особовий склад СВ висловили співчуття родині та близьким померлого. Причини смерті не повідомляються.

"Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватійовича, колишнього командувача Сухопутними військами Збройних сил України. Перші роки російсько-української війни він командував сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького", - йдеться в повідомленні.

Його згадують, як надзвичайно порядного, відповідального і професійного офіцера.

Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року в смт Кодима Одеської області. Закінчив Харківське Гвардійське вище танкове командне училище, військову академію бронетанкових військ ім. Р. Малиновського та Національну академію оборони України.



Проходив службу в Афганістані. У 2014 році по 13 січня 2016 року служив командувачем СВ ЗС України.

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