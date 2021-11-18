Помер екс-командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Пушняков - він командував військо у перші роки війни з російськими найманцями на Донбасі.
Про те, що його більше немає серед живих, повідомила прес-служба Сухопутних військ на сторінці в Facebook.
Командування та особовий склад СВ висловили співчуття родині та близьким померлого. Причини смерті не повідомляються.
"Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватійовича, колишнього командувача Сухопутними військами Збройних сил України. Перші роки російсько-української війни він командував сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького", - йдеться в повідомленні.
Онук Пугачової приїхав у гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри
Трагедія на залізниці, в УЗ зробили термінове попередження: які поїзди спізнюються
Обірвалося життя 4-річної українки: за тиждень до цього її побив батько
Обірвалося життя зірки шоу "Танці з зірками", друзі приголомшені: "Як же так, ще зовсім молода..."
Новий Kia Sportage здивує українців новим дизайном: як виглядатиме популярний автомобіль
Його згадують, як надзвичайно порядного, відповідального і професійного офіцера.
Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року в смт Кодима Одеської області. Закінчив Харківське Гвардійське вище танкове командне училище, військову академію бронетанкових військ ім. Р. Малиновського та Національну академію оборони України.
Проходив службу в Афганістані. У 2014 році по 13 січня 2016 року служив командувачем СВ ЗС України.
Нагадаємо, що зупинилося серце бійця ЗСУ, який був на фронті з 2014 року.
Також Politeka повідомляла, що український заробітчанин розпрощався з життям у Польщі.
Раніше Politeka писала, що серце українського боксера зупинилося під час тренування.