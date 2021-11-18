Умер экс-командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Анатолий Пушняков - он командовал войсками в первые годы войны с российскими наемниками на Донбассе.
О том, что его больше нет среди живых, сообщила пресс-служба Сухопутных войск на странице в Facebook.
Командование и личный состав СВ выразили соболезнования семье и близким умершего. Причины смерти не сообщаются.
"Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.
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Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в пгт Кодыма Одесской области. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Р. Малиновского и Национальную академию обороны Украины.
Проходил службу в Афганистане. В 2014 году по 13 января 2016 года служил командующим СВ ВС Украины.
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