Україну після вихідних днів у понеділок, 6 грудня, накриють відразу три циклони, через це погода різко зіпсується по всій території країни.

Про це йдеться в прогнозі Українського Гідрометцентру. Синоптики попереджають про посилення швидкості вітру. Майже на всій території України вдень очікуються пориви вітру до 15-20 метрів в секунду.

6 грудня в Києві вдень очікується до + 1...+ 3 градусів тепла. Найтепліше синоптики передають на півдні-вдень до + 10...+ 13 градусів. У східних областях очікується від + 3 до +5 градусів, у західних - від -1 до + 4 градусів.

У північних і центральних регіонах в понеділок буде від +2 до +7 градусів. Вночі температура повітря опуститься у всіх областях до 0...-2 градусів. Опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледь.

У вівторок, 7 грудня, погода суттєво не зміниться, але на Волині, Львівщині та Рівненщині, а також у східних областях опадів не буде.

Синоптики передають потепління на півдні до + 10...+14 вдень і до + 7...+ 9 градусів вночі. У Києві очікується від +1 до +3 градусів і дощ зі снігом.

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