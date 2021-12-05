Украину после выходных дней в понедельник, 6 декабря, накроют сразу три циклона, из-за этого погода резко испортится по всей территории страны.
Об этом говорится в прогнозе Украинского Гидрометцентра. Синоптики предупреждают об усилении скорости ветра. Почти на всей территории Украины днем ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
6 декабря в Киеве днем ожидается до +1...+3 градусов тепла. Теплее всего синоптики передают на юге - днем до +10...+13 градусов. В восточных областях ожидается от +3 до +5 градусов, в западных - от -1 до +4 градусов.
В северных и центральных регионах в понедельник будет от +2 до +7 градусов. Ночью температура воздуха опустится во всех областях до 0...-2 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед.
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Во вторник, 7 декабря, погода существенно не изменится, но на на Волыни, Львовщине и Ровенщине, а также в восточных областях осадков не будет.
Синоптики передают потепление на юге до +10...+14 днем и до +7...+9 градусов ночью. В Киеве ожидается от +1 до +3 градусов и дождь со снегом.
Напомним, что декабрь проявит характер в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.
Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.